Muğla’nın Fethiye ilçesinde Likya Yolu’nda yürüyüş yapmak için çıkan Çin uyruklu turist Xu Wenkai, günlerdir kayıp olarak aranıyordu. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda turistin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 4 Eylül 2025 tarihinde saat 16.28’de ihbarda bulunuldu. İhbarda, Çin uyruklu ve yaklaşık 30 yaşlarında olan Xu Wenkai’den 25 Ağustos 2025 tarihinden bu yana haber alınamadığı bildirildi.

Kayıp turistin en son Kabak Koyu ile Kelebekler Vadisi arasında yürüyüş yaparken bir fotoğraf paylaştığı tespit edildi.

Jandarma ve AFAD çalışmalar yürüttü

İhbarın ardından jandarma ekipleri tahkikat başlattı. Fethiye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, 5 Eylül 2025 tarihinde saat 22.20’de Muğla İl AFAD’dan destek talep edildi. AFAD ekipleri gün doğumuyla birlikte bölgeye sevk edilerek arama çalışmalarına başladı.

Yoğun ve detaylı çalışmalar sürecinde Xu Wenkai’nin cansız bedenine ulaşıldı. Turistin bulunmasının ardından bölgedeki çalışmalar tamamlandı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.