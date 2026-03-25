Türkiye’nin güneybatı kıyılarında, özellikle Köyceğiz Gölü ve çevresindeki tatlı su havzalarında yetişen kargı midyesi son dönemde dikkat çekiyor. Yerel bir ürün olarak bilinse de, artık sadece bölgeyle sınırlı kalmıyor. Japonya’dan gelen talep, ürünü adeta yeniden gündeme taşıdı.

Sazlık köklerinde yaşamını sürdürüyor

Deniz midyesinden farklı bir yapıya sahip olan bu tür, durgun tatlı sularda yaşıyor. Özellikle sazlık alanlarda, kargı bitkisinin su altındaki köklerine tutunarak gelişiyor. Bölge halkı tarafından geleneksel yöntemlerle toplanan bu midyenin ince kabuklu ve dolgun yapısı dikkat çekiyor. Aynı zamanda tatlı su ekosisteminin doğal bir parçası olarak görülüyor.

Japon mutfağına benzerliği dikkat çekti

Japon mutfağında yer alan bazı kabuklu türlere benzerliği, kargı midyesini öne çıkaran başlıca unsurlardan biri oldu. Özellikle “shijimi” ve “asari” gibi ürünlerle kıyaslanması, Japon gastronomi uzmanlarının ilgisini artırdı. Ürünün aroma yapısının daha nötr ve toprak kokusuna yakın olması, “umami” dengesi açısından uygun bulunuyor.

Bu nedenle Japonya’daki bazı tedarikçilerin bölgeye gelerek saha incelemeleri yaptığı ifade ediliyor. Ürünün dokusu ve protein değerleri de mercek altına alınmış durumda.

Lojistik ve ihracat çalışmaları sürüyor

Sektör temsilcileri, kargı midyesinin işlenmiş ya da dondurulmuş şekilde Uzak Doğu’ya gönderilmesi için çalışmaların devam ettiğini aktarıyor. Bu süreçte hem lojistik hem de ürün standartlarının belirlenmesi üzerinde duruluyor.

Artan talep nedeniyle, doğal popülasyonun korunması da gündeme gelmiş durumda. Kontrollü toplama ve sürdürülebilirlik konusu önem kazanıyor. Çünkü bölgedeki kaynakların bilinçsiz kullanılması uzun vadede risk oluşturabilir.

Ekonomik değeri yükseliyor

Geçmişte daha çok yerel pazarda tüketilen kargı midyesi, artık farklı bir noktaya gelmiş görünüyor. Dış pazardan gelen ilgi, ürünün ekonomik değerini giderek artırıyor. Bölgedeki balıkçılar ve kooperatifler de bu gelişmeyi yakından takip ediyor.

Ürünün ihracat potansiyeli konuşulurken, standardizasyon çalışmaları da devam ediyor. Eğer süreç doğru yönetilirse, kargı midyesi bölge için önemli bir gelir kaynağı haline gelebilir.