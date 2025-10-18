Evdeki elektronik cihazlar, kapalı olsalar bile enerji tüketmeye devam ediyor. Uzmanlar bu durumu “hayalet enerji” veya “standby tüketimi” olarak tanımlıyor. Gözle fark edilmeyen bu gizli tüketim, ay sonunda faturayı fark edilir biçimde artırabiliyor.

Görünmez Tüketim: Standby Gücü Nedir?

Cihazlar kapalı konumdayken bile, bazı bileşenleri aktif kalmaya devam eder. Örneğin televizyonun uzaktan kumandadan gelen sinyali algılaması, modemlerin sürekli bağlantı sağlaması veya dijital saatlerin ekranı gibi işlevler, az miktarda da olsa elektrik harcar.

Enerji mühendislerine göre bir evdeki toplam elektrik faturasının %5 ila %10’u bu “sessiz tüketimden” kaynaklanabiliyor. Ortalama bir cihaz 0,5 ile 3 watt arasında enerji harcar; fakat bu değer yıl boyunca çarpıldığında gereksiz bir yük haline gelir.

Kapalıyken Bile Elektrik Harcayan Cihazlar

Bazı cihazlar kapalı olsa bile güç tüketmeye devam eder. İşte en yaygın örnekler:

Televizyonlar ve uydu alıcıları: Bekleme modundayken bile enerji harcarlar.

Bilgisayar ve monitörler: Kapalı görünseler de güç kaynağı kısmen aktiftir.

Şarj cihazları: Prizde takılı kaldıkları sürece enerji çekerler, telefon bağlı olmasa bile.

Kablosuz modem ve yönlendiriciler: 24 saat açık kalmaları nedeniyle sürekli enerji tüketir.

Kahve makineleri ve mikrodalga fırınlar: Dijital ekranları ve zamanlayıcıları enerji harcar.

Oyun konsolları: Bekleme modunda yazılım güncellemesi için güç harcamaya devam eder.

Akıllı ev sistemleri: Sensörler ve Wi-Fi bağlantısı nedeniyle sürekli düşük güçte çalışır.

Evde 10–15 cihazın bu şekilde elektrik çektiği düşünülürse, toplamda yılda yüzlerce liralık enerji kaybı yaşanabilir.

Uzmanlardan Enerji Tasarrufu Önerileri

Cihazların Fişini Tamamen Çekin

Kapalı konum yeterli değildir; fişi prizden çekmek cihazı tamamen devre dışı bırakır.

Akıllı Priz Kullanın

Zaman ayarlı veya enerji kesme özelliğine sahip prizler, cihaz kullanılmadığında gücü otomatik keser.

Modemi Gece Kapatın

Uyku saatlerinde internet kullanımı yoksa yönlendiriciyi kapatmak, yılda yaklaşık 30–40 kWh tasarruf sağlar.

Yeni Nesil Enerji Verimli Cihazlar Tercih Edin

Günümüzde birçok elektronik ürün, 1 watt altında standby gücüyle çalışacak şekilde üretiliyor.

Enerji Ölçer Cihaz Edinin

Hangi cihazın ne kadar enerji harcadığını ölçmek, tasarruf planlaması açısından en etkili yöntemlerden biridir.

Küçük Önlem, Büyük Kazanç

Uzmanlara göre bir hanede sadece “bekleme modundaki cihazların” fişten çekilmesi bile yıllık elektrik tüketimini %7’ye kadar azaltabiliyor. Basit bir alışkanlık değişikliğiyle, hem çevreyi korumak hem de her ay gereksiz elektrik giderlerinden kurtulmak mümkün.