Türkiye'nin farklı şehirlerinde peş peşe yaşanan gıda zehirlenmesi vakaları endişe yaratıyor. Kastamonu, Zonguldak ve Trabzon'da düğün ve mevlit organizasyonlarında ikram edilen yemeklerden yiyen 150'den fazla vatandaş hastaneye kaldırıldı. Tüm bu olaylar, geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te anne ve iki çocuğunun hayatını kaybettiği şüpheli zehirlenme vakasını akıllara getirdi.

Son 24 saatte Türkiye'nin üç farklı ilinden gelen toplu zehirlenme haberleri, gıda güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Özellikle kalabalık organizasyonlarda ikram edilen tavuklu yemekler, çok sayıda kişinin hastanelik olmasına neden oldu.

Kastamonu'da mevlit yemeği: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesine bağlı Haskavak köyü Dere Mahallesi’nde düzenlenen bir mevlit programı, toplu zehirlenme vakasına sahne oldu. Mevlitte yaklaşık 50 kişiye tavuklu pilav ve ayran ikram edildi.

Yemekten bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri başlayan vatandaşların hastaneye başvurmasıyla sayı hızla arttı. Edinilen bilgiye göre, zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuranların sayısı 30'a yükseldi. Tedavileri devam eden vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Zonguldak düğününde tavuk döner alarmı: 8 kişi zehirlendi

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde gerçekleştirilen bir düğün organizasyonunda ikram edilen yemek de zehirlenmeye yol açtı. Öğlen saatlerinde dağıtılan tavuk döner yiyen davetlilerden 8 kişi, baş dönmesi ve kusma şikayetleriyle Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan muayeneler sonucunda yedikleri yemekten zehirlendikleri belirlenen 8 kişiden bir kısmı, acil müdahalenin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Trabzon'da en büyük vaka: Yaklaşık 100 davetli zehirlendi

Üç il arasında en büyük zehirlenme vakası ise Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yaşandı. Dolaylı Mahallesi'ndeki bir düğünde damat evinde ikram edilen yemekler, yaklaşık 100 davetlinin hastanelik olmasına neden oldu.

Tüketilen menüde tavuklu pilav ve sarma olduğu öğrenildi. Yemekten sonra fenalaşan davetliler, başta Sürmene Devlet Hastanesi olmak üzere çevre ilçe hastanelerine sevk edildi.

Hastanede tedavi gören davetliler yaşadıklarını anlattı. Zehirlenen Zekeriya Aslan, "Yemekten sonra dönüş yolunda herkesin midesi bulanmaya başladı. Yolda istifra ettik," derken; Fatih Çoğalan ise, "Şu an iyi sayılırım fakat takatim yok. Tavuk yedim, yemez olayım. Çok kötüyüm," ifadelerini kullandı.

Yemek yemediği için zehirlenmeyen bir davetli yakını Salih Şahin, özellikle tavuk yiyenlerin rahatsızlandığını belirterek, "Tavuk tarihi geçmiş bir tavuk muydu bilmiyorum" dedi. Olayla ilgili detaylı inceleme sürüyor.

Gündemdeki zehirlenme korkusu

Peş peşe gelen bu toplu zehirlenme haberleri, toplumda artan gıda güvenliği endişesini tetikledi. Bu endişelerin ana kaynağı ise geçtiğimiz günlerde İstanbul Fatih'te yaşanan trajik olay.

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden anne ve iki çocuğunun ölümü, zehirlenme vakalarının ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Ailenin ölüm nedeni kesinleşmese de, yaşanan bu acı kayıp, son günlerdeki toplu zehirlenme olaylarıyla birlikte vatandaşların gıda tüketimi konusunda daha dikkatli olmaya çağırdı.