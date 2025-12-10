Son Mühür- Uluslararası bankanın yayımladığı raporda, 2025 yılı boyunca gelirlerde yavaşlama ve marj baskısının artması nedeniyle tüketici tarafında reel kazançların ortalama yüzde 20 gerilediği ifade edildi.

Asgari ücret için yüzde 25 zam beklentisi

JPMorgan, 2026 yılında asgari ücrete yaklaşık yüzde 25 oranında artış yapılacağını öngördü. Banka, bu tahminin 12 aylık beklenen enflasyonla uyumlu olduğunu belirterek, söz konusu artışın piyasalar açısından “önemli bir katalizör” niteliğinde olacağını değerlendirdi.

Tahmine göre yeni asgari ücret

Raporda yer alan hesaplamaya göre, yüzde 25’lik zam beklentisi gerçekleşirse 2026 yılı asgari ücretinin 27 bin 630 TL olacağı öngörülüyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 12 Aralık’ta toplanıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2026 yılı asgari ücreti belirlemek üzere komisyon çalışmalarının başlayacağını duyurdu. İşçi tarafını temsil eden TÜRK-İŞ ve işveren tarafını temsil eden TİSK, 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te yapılacak ilk toplantıya davet edildi.

2025 yılında uygulanan mevcut ücret

Türkiye’de 2025 yılı itibarıyla geçerli olan asgari ücret 22 bin 104 TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutar, geçen yıl yapılan yüzde 30’luk artış ile belirlenmişti.