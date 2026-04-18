Türkiye’nin farklı bölgelerinde yetişebilen bazı bitkiler, son yıllarda kuraklığın etkisiyle daha fazla ilgi görmeye başladı. Özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da güneşe dayanıklı türler ön plana çıkıyor. Bu bitkiler, sulama ihtiyacı olmadan gelişmesiyle üreticinin maliyetini ciddi şekilde düşürüyor.

Bahçecilik anlayışında da değişim gözleniyor. Sadece estetik kaygı artık yeterli görülmüyor. Dayanıklılık ve ekonomik getiri daha belirleyici hale geliyor. Üretici, hem az masraf yapmak istiyor hem de kazanç elde etmeyi hedefliyor.

Lavanta üreticinin gözdesi oldu

Lavanta, bu değişimin en bilinen örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Isparta ve Burdur başta olmak üzere birçok bölgede yaygınlaşan bitki, kök saldıktan sonra neredeyse hiç su istemiyor.

Kokusuyla peyzajda tercih edilen lavanta, aynı zamanda kozmetik sektöründe kullanılan yağı sayesinde ciddi gelir sağlıyor. Üreticiler için adeta çift yönlü kazanç kapısı haline gelmiş durumda.

Ekinezya ve civanperçemi pazarda değer görüyor

Ekinezya, güçlü yapısıyla dikkat çeken bir diğer bitki. En sıcak günlerde bile çiçek açmaya devam ediyor. Bağışıklık sistemine katkı sağladığı için tıbbi bitki pazarında yoğun talep görüyor. Kurutulmuş haliyle de yüksek fiyatlardan satılıyor.

Civanperçemi ise derin kökleri sayesinde toprağın altındaki nemi kullanabiliyor. Kesme çiçekçilikte uzun ömürlü olması, bu bitkiye ayrı bir avantaj sağlıyor. Üretici için neredeyse masrafsız bir gelir kaynağı olarak görülüyor.

Kedinanesi ve damkoruğu maliyeti sıfıra yaklaştırıyor

Kedinanesi, görünümüyle lavantayı andırsa da bakım kolaylığıyla bir adım öne çıkıyor. Arıcıların da ilgisini çeken bu bitki, bal verimini artırdığı için tercih ediliyor.

Damkoruğu ise yapraklarında su depolayabilen yapısıyla dikkat çekiyor. Kaya bahçelerinde sıkça kullanılan bu bitki, belediyeler ve oteller tarafından çim alanlara alternatif olarak tercih edilmeye başladı. Su faturası derdi neredeyse ortadan kalkıyor.

Bahçe uzmanları, su tüketimi düşük bitkilerin gelecekte daha da önem kazanacağını belirtiyor. Geniş arazisi olan üreticiler için bu bitkiler, düşük maliyetle yüksek kazanç sağlayan bir yatırım modeline dönüşüyor.