Az önce deprem nerede oldu sorusu 17 Nisan 2026 tarihinde gün boyu farklı bölgelerde farklı saatlerde cevap buldu. Erzincan'daki orta büyüklükteki sarsıntı günün en dikkat çeken gelişmesi oldu. Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması nedeniyle günün her saatinde küçük ya da orta büyüklükte sarsıntıların kaydedilmesi şaşırtıcı bulunmuyor.

Az önce deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde?

17 Nisan 2026 tarihinde AFAD verilerine göre en dikkat çeken sarsıntı Erzincan'da yaşandı. Saat 15.40'ta Üzümlü ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin yaklaşık 10.94 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Sarsıntı Üzümlü ve çevre ilçelerde açıkça hissedildi. Vatandaşlar anlık olarak sosyal medyada paylaşımda bulundu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz gelişme bildirilmedi.

17 Nisan 2026 son depremler listesi nasıl?

Günün başka kritik sarsıntıları Kahramanmaraş bölgesinden geldi. AFAD ölçümlerine göre sabah saat 08.45 civarında Onikişubat'ta 3.2 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Aynı ilçede saat 11.58'de bir sarsıntı daha gerçekleşti. Bu ikinci depremin büyüklüğü 3.0 olarak kayıtlara geçti. İki sarsıntı da derinlik açısından yüzeye yakın konumdaydı.

Bölgede 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından devam eden artçı hareketlilik göz önünde bulundurulduğunda, bu sarsıntılar uzmanlarca normal aralıkta değerlendiriliyor. Ancak bölge halkının tedirginliği sürüyor. Türkiye genelinde ise gün içinde onlarca küçük ölçekli deprem kaydedildi.

AFAD ve Kandilli son depremler nasıl takip edilir?

AFAD Deprem Daire Başkanlığı ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'deki tüm sarsıntıları anlık olarak listeler. AFAD'ın resmi sitesi (deprem.afad.gov.tr) her dakika güncellenen liste sunuyor. Kandilli Rasathanesi'nin sayfasından da aynı verilere ulaşılabiliyor. Ayrıca iki kurumun da mobil uygulamaları mevcut. Uygulamalar kullanıcıların belirli büyüklükteki depremlerde anlık bildirim almasına imkan veriyor.

Deprem anında neler yapılmalı?

Uzmanlar sarsıntı anında sakin kalmanın ve "çök, kapan, tutun" kuralının hayat kurtardığını hatırlatıyor. Sağlam bir masanın altına girmek, pencerelerden ve dış duvarlardan uzak durmak öneriler arasında. Asansör kullanmamak ve depremden sonra gaz vanalarını kontrol etmek de kritik detaylar. Binadan çıkıldıktan sonra direk, pano ya da duvar diplerinden uzak durmak gerekiyor.

Son dönemde yaşanan art arda sarsıntıların ardından afet çantası bulundurma çağrıları da yoğunlaştı. Ev içinde her bireye yetecek kadar su, kuru gıda, ilk yardım kiti ve fenerin hazır tutulması tavsiye ediliyor. Türkiye'nin deprem gerçeğiyle yaşadığı düşünüldüğünde bu hazırlıkların bir kerelik değil sürekli güncellenmesi gereken bir rutin olduğu vurgulanıyor.