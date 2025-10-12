Son Mühür- Meclis’e sunulacak yeni kanun teklifi ile konut kiralarına da stopaj uygulaması getiriliyor. Halihazırda yalnızca işyeri kiralarında uygulanan stopaj sisteminin konut kiralarına da uzatılmasıyla, ev sahipleri yıllık kira gelirleri 47 bin lirayı aşan kısmı için yüzde 20 oranında vergi ödeyecek.

Elden kira dönemi sona eriyor

Teklife göre, artık ev sahipleri kiralarını sadece banka veya PTT aracılığıyla tahsil edebilecek. Bu gelirler üzerinden yüzde 20 stopaj kesintisi uygulanacak.

Emekliler için ise mevcut muafiyet sürüyor. Sosyal güvenlik maaşı dışında geliri olmayan emekliler, kiraya verdikleri tek konuttan elde ettikleri gelir 47 bin lirayı geçmediği sürece stopajdan etkilenmeyecek. Ancak kira ödemesi banka veya PTT dışındaki yollarla alınırsa, eksik vergi ve cezai faizler ev sahibinden tahsil edilecek.

Kira gelirleri vergiye daha fazla tabi olacak

Yeni düzenleme ile ev sahipleri, kira gelirlerinin önemli bir kısmını doğrudan vergi olarak ödeyecek. Uzmanlar, bu durumun kira fiyatlarını artırabileceğini ve konutun yatırım aracı olarak cazibesini azaltabileceğini belirtiyor.

11. yargı Paketi kapsamında gelecek hafta TBMM’de görüşülmesi planlanan yasa teklifinin, konut sahiplerini ilgilendiren stopaj düzenlemesinin ise önümüzdeki ay meclise sunulması bekleniyor.