Adana'nın Kozan ilçesi, trajik bir olayla sarsıldı. 29 Ağustos'ta yaşanan ve 500 TL'lik alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı belirtilen bir kavga, 70 yaşındaki Hüseyin Başak'ın hayatına mal oldu. Kavga esnasında ev sahibi Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tarafından darp edilen Başak, olayın ardından evinde fenalaşarak hayatını kaybetti. Bu acı olayın ardından, öğretmen olan Yener Rüzgar ve eşi Nurhan Rüzgar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak olayın yarattığı üzüntü ve şaşkınlık dinmeden, dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

Yangın, aile evini kül etti

Ölümlü kavga sonrasında tutuklanan Rüzgar ailesinin Savruk yaylasındaki evi, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Geceyi aydınlatan yangın, çevredeki ormanlık alana sıçrama riski taşısa da, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ve Kozan Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış sebebiyle ilgili savcılık tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

İntikam mı, kaza mı?

Savruk yaylasındaki yangın, akıllara "kasten mi çıkarıldı, yoksa bir kaza mı?" sorusunu getirdi. Yaşanan ölüm olayı ve ardından gelen bu gizemli yangın, yerel halk arasında çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Yangının, Rüzgar ailesine duyulan öfkenin bir yansıması olup olmadığı ya da tamamen ayrı bir olay mı olduğu, yürütülen soruşturmanın sonuçlanmasıyla netlik kazanacak. Olayla ilgili tüm detaylar, yetkililerin çalışmaları sonucunda ortaya çıkacak. Bu iki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığı, alevlerin altında yatan sır perdesini aralayacak en önemli konu olarak öne çıkıyor.