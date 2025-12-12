Programın yayından kaldırılmasıyla ilgili süreç, reyting sonuçları ve kanalın yeni yayın dönemi stratejileri doğrultusunda şekillendi. İzleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen programın sona ermesi sosyal medyada yankı uyandırırken, yapım ekibinden veya kanaldan henüz detaylı bir veda açıklaması yapılmadı. Programın bitişiyle birlikte Pazar kuşağında nasıl bir değişikliğe gidileceği merak konusu oldu.

Final Kararının Nedenleri

Medya kulislerine yansıyan bilgilere göre, "Evrim Akın İle Ev Gezmesi" programının final yapmasındaki temel etken, son dönemde hedeflenen izlenme oranlarına ulaşılamaması oldu. Özellikle hafta sonu gündüz kuşağındaki rekabetin artması ve izleyici alışkanlıklarının değişmesi, yapımın reyting performansını olumsuz etkiledi. Kanal D yönetiminin, maliyet ve performans dengesini gözeterek programı sonlandırma kararı aldığı belirtildi.

Ayrıca Evrim Akın’ın kanalla olan sözleşmesinin sona erdiği ve tarafların yeni dönem için masaya oturmadığı ifade edildi. Programın yerine Kanal D’nin, dizi tekrarları veya yeni bir aktüel program formatı ile devam etmeyi planladığı öğrenildi. Stokta bulunan bölümlerin yayınlanıp yayınlanmayacağı ise yayın akışında yapılacak güncellemeyle netleşecek.

Evrim Akın'ın Kariyer Planlaması

Programın sona ermesinin ardından gözler ünlü sunucu ve oyuncu Evrim Akın’ın yeni projelerine çevrildi. Daha önce farklı kanallarda benzer formatta "Ev Kuşu" gibi başarılı işlere imza atan Akın’ın, televizyon kariyerine ara vermeden devam etmesi bekleniyor. Kulislerde, Akın’ın yeni bir kanal veya dijital platformla görüşme halinde olduğu konuşulsa da henüz resmi bir anlaşma duyurulmadı.

Evrim Akın Kimdir?

12 Haziran 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Evrim Akın, oyunculuğa İzmir Konak Belediye Tiyatrosu’nda kursiyer olarak başladı. Daha sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi alan Akın, televizyon dünyasındaki asıl çıkışını Gülse Birsel’in yazdığı "Avrupa Yakası" dizisindeki "Selin Yerebakan" karakteriyle yaptı. Kendine has üslubu ve replikleriyle hafızalara kazınan Akın, ardından fantastik çocuk dizisi "Bez Bebek"te başrol oynayarak "Nana" karakterine hayat verdi.

Oyunculuk kariyerinin yanı sıra sunuculukta da başarılı bir grafik çizen Evrim Akın, "Ev Kuşu", "Çocuktan Al Haberi" ve "Piramit" gibi yarışma ve eğlence programlarının sunuculuğunu üstlendi. Sempatik tavırları ve enerjik sunumuyla tanınan Akın, son olarak Kanal D'de "Evrim Akın İle Ev Gezmesi" programını hazırlayıp sundu.