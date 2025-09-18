ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, iş dünyası temsilcilerinin katıldığı resepsiyonda yapay zeka, kuantum bilişim ve nükleer enerji alanlarını kapsayan “Teknoloji Refahı Anlaşması”na imza attı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ekonomik bağları tarihin en büyük yatırım paketlerinden biriyle daha da güçlendirdi.

250 milyar sterlinlik sermaye akışı

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, anlaşmanın yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda istihdam açısından da büyük kazanımlar sağlayacağını vurguladı. Starmer, “Bugünkü anlaşma Atlantik’in iki yakası arasında 250 milyar sterlinlik sermaye akışı anlamına geliyor. Britanya tarihinde türünün açık ara en büyük yatırım paketi” dedi.

Starmer, yatırımların ülke genelinde 15 bin yeni istihdam yaratacağını, Belfast’tan Birmingham’a, Hartlepool’dan Humber’a kadar birçok bölgede yaşamı dönüştüreceğini belirtti.

“ABD İngiltere’nin en büyük ticaret ortağı”

Starmer, ABD’nin Birleşik Krallık’ın en büyük ticaret ortağı olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Her iki ekonomide de birlikte 2,5 milyondan fazla istihdamı destekliyoruz. Amerikan sermayesi ve girişimcilik ruhu, Britanya’nın fikirleri ve yenilikçiliğiyle buluşuyor.”

İngiltere’nin ABD dışındaki tek trilyon dolarlık teknoloji sektörüne sahip ülke olduğunu hatırlatan Starmer, ülkesinin yapay zeka, kuantum teknolojisi ve finansal hizmetlerde küresel lider konumunda olduğunu ifade etti.

Sivil nükleer enerjide yeni işbirliği

Starmer, anlaşmanın yalnızca teknoloji yatırımlarıyla sınırlı olmadığını, enerji güvenliğini de kapsadığını açıkladı:

“Bu devrimi beslemek için sivil nükleer enerji konusunda yeni bir anlaşma yaptık. Bu anlaşma milyonlarca işletmeye enerji sağlayacak, Atlantik’in iki yakasında faturaları düşürecek ve enerji güvenliğini artıracak.”

NVIDIA, OpenAI, Google ve Salesforce gibi dev şirketlerin İngiltere’ye yatırım yaptığına dikkat çeken Starmer, bu süreçte üniversitelerden Ar-Ge merkezlerine kadar pek çok kurumun önemli rol üstleneceğini dile getirdi.

Trump: “Anglo-Amerikan ittifakı kopmaz bir bağ”

ABD Başkanı Donald Trump ise anlaşmayı tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi. İkili ilişkileri “Anglo-Amerikan İttifakı” olarak tanımlayan Trump, “Bugün ne yaparsak yapalım, aramızda kopmaz bir bağ olduğunu düşünüyorum” dedi.

Trump, yapay zeka, kuantum bilişim, 6G, füzyon ve sivil nükleer enerji gibi alanlarda hükümetler, akademi ve özel sektörün birlikte çalışacağını vurgulayarak anlaşmanın savunma ve sanayi kapasitesini de güçlendireceğini belirtti.

350 milyar dolarlık özel sektör hareketi

Trump, anlaşmanın şimdiden 350 milyar doları aşan özel sektör yatırımlarını tetiklediğini açıkladı. Blackstone’un 136 milyar dolarlık yatırımla başı çektiğini söyleyen Trump, Amerikan enerji şirketleri ile Britanya’nın Centrica firması arasında da stratejik anlaşmalar yapıldığını kaydetti.

Bu işbirliği kapsamında ülke çapında modüler nükleer reaktörlerin kurulacağını aktaran Trump, bu yatırımların 50 milyar dolardan fazla ekonomik değer yaratacağını, 2 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacağını ve 1,5 milyon eve enerji sunacağını ifade etti.

“ABD, yapay zekada Çin’in çok önünde”

Trump, anlaşmanın ABD ve İngiltere’yi yapay zekada lider konuma taşıyacağını savunarak, “Enerji olmadan bu mümkün değil. ABD’de mevcut seviyeyi koruyabilmek için bile bugünkü elektriğin iki katına ihtiyacımız var. Özellikle yapay zekada Çin’in ve dünyanın çok ilerisindeyiz. Hem de açık ara farkla” ifadelerini kullandı.

“ABD tarihinin en güçlü ekonomisi”

ABD ekonomisine de değinen Trump, geçen yıl yaşanan sıkıntılardan sonra bu yıl ülkeye 17 trilyon dolardan fazla yatırım yapıldığını söyledi. Gümrük vergilerinin ülke için “trilyonlarca dolar kazanç” sağladığını belirten Trump, ABD ekonomisini “potansiyel olarak şimdiye kadarki en güçlü ekonomi” sözleriyle tanımladı.

Trump konuşmasını, “İngiltere ile olan değerli dostluğumuz her geçen gün güçleniyor. Başbakan Starmer’a bu anlaşmaya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle noktaladı.