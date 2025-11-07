Son Mühür/ Merve Turan - Karşıyaka Belediyesi’nin Atatürk’ün anısına düzenlediği Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu, 9 Kasım Pazar günü Anayasa Meydanı’ndan başlayarak Zübeyde Hanım Anıt Mezarı’nda sona erecek. Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Atamıza bağlılığımızın simgesi bu koşuya tüm yurttaşlarımızı davet ediyorum” dedi.

Karşıyaka’nın geleneksel koşusu

Karşıyaka Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin anısına düzenlediği ve kentte gelenekselleşen Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusunu bu yıl 31. kez gerçekleştirecek. 9 Kasım Pazar günü saat 09.00'da Anayasa Meydanı’ndan başlayacak koşuda, katılımcılar sahil güzergâhı, Girne Caddesi ve Atatürk Caddesi üzerinden ilerleyerek Zübeyde Hanım Kabrine ulaşacak. 4 kilometrelik parkur, yüzlerce yurttaşı bir araya getirecek.

Ödüller sahibini bulacak

Dodo Pizza, Merve Albayrak Endüstriyel Reklam Çözümleri, Pin Drinks, Sütaş, Can Hastanesi, Mavibahçe Alışveriş Merkezi, Sports International ve Veni Vidi Göz’ün destekleriyle organize edilen etkinliğin ardından, 10.15’te Zübeyde Hanım Anıt Mezarı önünde ödül töreni yapılacak. Yarışı tamamlayan tüm sporculara anı madalyası, dereceye girenlere ise kupa verilecek. Genel klasmanda ilk üçe giren kadın ve erkek sporcular ayrıca ödüllendirilecek:

Birinciye: 2 aylık Sports International üyeliği

İkinciye: 1 aylık üyelik

Üçüncüye: 15 günlük üyelik

“Atamızın mirasına sahip çıkıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, etkinliğin önemine dikkat çekerek şunları söyledi: “Ata’dan Ana’ya Saygı Koşusu, Karşıyakamızın en anlamlı geleneklerinden biri. Yıllardır büyük bir katılımla gerçekleşen bu koşu, Atatürk’e sevgi ve minnettarlığımızın güçlü bir ifadesi. Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkan bir Karşıyaka olarak her adımda Atamıza olan bağlılığımızı gösteriyoruz. Tüm yurttaşlarımızı bu anlamlı koşuya davet ediyorum.”