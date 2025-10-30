Son Mühür- Ankara’nın en işlek noktalarından Kızılay Meydanı’nda yaşanan olay, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu gölgeledi.

Ankara'da Son Dakika'nın haberine göre; otobüs durağında bekleyen genç kadınlar, alkollü bir erkeğin sözlü tacizine ve saldırısına maruz kaldı.

Cumhuriyet Bayramı’na özel giyinen kadınlara hedefli saldırı

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay akşam saatlerinde Kızılay otobüs durağında meydana geldi. Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla kırmızı-beyaz kıyafetlerle dışarı çıkan genç kadınlardan biri, kimliği belirsiz bir erkeğin hakaret içeren sözlerine maruz kaldı.

Kadının üzerine yürüyen saldırgana, genç kadın “Uzak dur benden!” diyerek tepki gösterdi. Ancak şahıs, “Etek giymeyeceksin!” diye bağırarak saldırgan tavrını sürdürdü.

“Sana ne kıyafetinden"

Durakta bulunan diğer kadınlar da olaya sessiz kalmadı. Kadınlardan biri, saldırgana dönerek, “Bakma sen de, ne bağırıp duruyorsun! Sana ne kıyafetinden!” diyerek tepki gösterdi.

Saldırgan, kadınların sözlü tepkileri üzerine sinirlenerek, çevrede bulunan erkek arkadaşlara da fiziksel saldırıda bulundu. Görgü tanıkları, saldırganın alkollü olduğunu ve kontrolsüz biçimde küfürler savurduğunu belirtti.

“Edepli giyineceksin!” diyerek hakaret etti

Saldırganın, “Külotunu göstermeyeceksin, edepli giyineceksin!” şeklinde hakaretler savurduğu ifade edildi. Olay sırasında çevredeki vatandaşlar araya girerek tarafları ayırmaya çalıştı.