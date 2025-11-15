Aydın’ın Efeler ilçesinde, 4. Noter’de görevli ve imza yetkisi bulunan Burcu Özkan (40), çalışma arkadaşının ve noterin kasasında bulunan toplam 10 milyon lirayı zimmetine geçirmekle suçlanıyor. İddialara göre Özkan, iş yerindeki kasadan 2,5 milyon lirayı, diğer çalışanın kasasından ise 7,5 milyon lirayı kendi hesabına geçirdi.

Çalışma arkadaşları durumu fark etti

Noterdeki mesai arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Özkan gözaltına alındı ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama kararı verildi

Burcu Özkan hakkında ‘zimmet’ ve ‘hırsızlık’ suçlarından iki ayrı soruşturma dosyası açıldı. Mahkemeye çıkarılan Özkan, sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Paranın dağılımı açıklandı

Soruşturma detaylarına göre, zimmetine geçirilen paranın 2,5 milyon lirası notere, 7,5 milyon lirası ise noterdeki başka bir çalışana ait kasadan alınmış durumda. Polis ekipleri olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.