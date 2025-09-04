Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde, vatandaşın sağlığını hiçe sayan mide bulandırıcı bir düzenek zabıta ekiplerinin titiz denetimiyle ortaya çıkarıldı. “Et Bankası” adlı iş yerinde, bozulmuş etlerin gizlice kıyma yapılarak satışa sunulduğu belirlendi. Belediye ekipleri ve Tarım İl Müdürlüğü görevlilerinin ortak operasyonuyla mühürlenen kasap, halk sağlığını tehlikeye atan yöntemleriyle büyük tepki topladı.

Gizli bölme ile vatandaşa tuzak kuruldu

Denetim sırasında kasap dükkanında bulunan kıyma makinesine özel olarak hazırlanmış gizli bir düzenek tespit edildi. Bu düzenek sayesinde sağlam ve kaliteli etler makinenin altındaki bölmeye gizleniyor, vatandaşa ise kokmuş ve ne tür hayvana ait olduğu dahi belli olmayan etler sunuluyordu. Ekiplerin kameralara da yansıyan görüntüleri, kasabın müşterilerini kandırmak için sistemli bir yöntem kurduğunu gözler önüne serdi.

Hijyen ve etiket skandalları ortaya çıktı

Söz konusu işletmede yalnızca bozuk et değil, gıda güvenliğini tamamen ortadan kaldıran pek çok usulsüzlük bulundu. Yapılan kontrollerde ürünlerin muhafaza şartlarının uygun olmadığı, hijyen ve temizlik kurallarının hiçe sayıldığı belirlendi. Ayrıca izlenebilirliği olmayan, son tüketim tarihi belli olmayan ve hangi hayvana ait olduğu tespit edilemeyen etlerin açıkça satışa sunulduğu saptandı. Vatandaşın sağlığını tehdit eden bu ürünler arasında 264 kilo çürümüş et, 272 kilo zeytinyağı ve 90 kilo salça yer aldı. Tüm bu ürünlere el konularak imha edilmek üzere işlem başlatıldı.

Ruhsat iptali ve savcılığa suç duyurusu

Zabıta ve Tarım İl Müdürlüğü’nün raporları doğrultusunda “Et Bankası” isimli işletmenin ruhsatı Şahinbey Belediyesi tarafından iptal edildi. Ayrıca iş yerine para cezası uygulanırken, işletme sahipleri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Böylece halk sağlığını hiçe sayan girişim yargı sürecine taşınmış oldu.

Bakan Yumaklı’dan sert tepki

Yaşanan olay kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Güvenilir gıda kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullanarak, vatandaşın sağlığıyla oynayanlara asla müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı. Yumaklı, yoğun denetimlerle bu tür girişimlerin ortaya çıkarıldığını belirterek, hem Tarım Bakanlığı çalışanlarına hem de yerel yönetimlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı: “Halkın sağlığıyla oynayanlara göz yummayız”

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da olayın ardından sert bir açıklama yaptı. Tahmazoğlu, zabıta ekiplerinin özverili çalışmalarıyla mide bulandırıcı düzeni ortaya çıkardıklarını belirterek, “Vatandaşın sağlığıyla oynayan hiçbir girişime izin vermeyeceğiz. Kim olursa olsun, bu tür vicdansızlıklara göz yummamız mümkün değil. Denetimlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Tepkiler çığ gibi büyüdü

Skandalın duyulmasının ardından hem yerel halktan hem de sosyal medyadan büyük tepki geldi. Vatandaşlar, özellikle ekonomik zorlukların arttığı dönemde sağlıklı gıdaya erişimin daha da önemli hale geldiğini belirterek denetimlerin sıklaştırılmasını istedi. Olay, sadece Gaziantep’te değil, tüm ülkede gıda güvenliği konusundaki hassasiyeti yeniden gündeme taşıdı.