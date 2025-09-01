Son Mühür- Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Toros için 8 Eylül Pazartesi günü saat 10.00’da Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde bir anma töreni düzenlenecek. Törenin ardından ünlü oyuncu için Beyoğlu Üç Horan Kilisesi’nde dini merasim gerçekleştirilecek.

Şişli Ermeni Mezarlığı’na defnedilecek

Anma ve kilise törenlerinin ardından Anta Toros’un cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Sanat dünyasından pek çok ismin katılması beklenen tören, usta oyuncunun sanat hayatına duyulan saygının bir göstergesi olacak.

“Rollerimi severek oynadım”

Anta Toros, yıllar önce katıldığı bir programda oyunculuk serüvenini şu sözlerle anlatmıştı:

“Yanılmıyorsam bir iki tane iyi karakter oynadım. Tiyatroda daha normal insanlar oynadım ama dizi ve sinemada daha sivri karakterleri canlandırdım. Sanırım fizik, yüz yapısından dolayı oldu. İfademde sertlik var benim, ben bu şekilde düşünüyorum. Ya da alışkanlıkla akla geldim sanırım. ‘Bu rolü kim oynar?’ dediklerinde akıllarına geldim belki de. Bütün rollerimi sevdim. İyi olsun kötü olsun, o kadar severek oynadım ki. Hiç ayrım yapamam. Bir karaktere hayat kazandırıp, canlandırmak çok hoşuma gidiyor.”

Sanat dünyasında derin izler bıraktı

Tiyatrodan televizyona, sinemadan sahneye kadar birçok yapımda izleyiciyle buluşan Anta Toros, özellikle güçlü oyunculuğu ve sivri karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Vefatı, sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı.