Ekranlarda Eşref Rüya dizisinde canlandırdığı Dinçer Burçay karakteriyle dikkat çeken Taner Rumeli, Türk televizyon ve tiyatro dünyasının öne çıkan isimlerinden biri. 8 Nisan 1985’te Ankara’da doğan oyuncu, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunu. Tiyatro kökenli olan Rumeli, sahne deneyimiyle tanındıktan sonra dizi ve sinema projelerinde de başarılı oyunculuk performanslarıyla öne çıktı.

Hangi yapımlarda rol aldı?

Taner Rumeli, ilk televizyon deneyimini “Bizim Evin Halleri” dizisiyle yaşadı ve ardından “Unutma Beni”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”, “İnadına Yaşamak”, “İnadına Aşk”, “Asla Vazgeçmem”, “Analı Oğullu”, “Kalbimin Sultanı”, “Afili Aşk”, “Sol Yanım”, “Baş Belası”, “Baba”, “Şahane Hayatım”, “Kuruluş Osman”, “Kara Ağaç Destanı”, “Deha” ve “Annem Ankara” gibi projelerde rol aldı. Özellikle “Afili Aşk” dizisindeki Rıza karakteriyle ve “Baba”da Servet Saruhanlı olarak geniş bir izleyici kitlesi edindi. Sinemada ise “Bitmeyen Makarna”, “Cin Geçidi”, “Son İstasyon”, “Sol Şerit”, “Anka”, “Sadık Ahmet”, “Bir Ömrün Sonbaharı” gibi filmlerde yer aldı.

Eşref Rüya’da Dinçer karakteri

Eşref Rüya dizisinde Dinçer Burçay’a hayat veren Taner Rumeli, güçlü şirketlerin yöneticisi görünümündeki karakterin, aslında yeraltı dünyasının karanlık işlerinde aktif rol aldığını gösteriyor. Geçmişinde zorluklarla karşılaşan Dinçer, zamanla güce ulaşırken, hikayedeki hamleleriyle dengeleri sarsan biri olarak ön plana çıkıyor. Rumeli, hem dram hem komedi rollerinde sergilediği başarıyla televizyon izleyicisinin beğenisini kazanmaya devam ediyor.

40 yaşındaki başarılı oyuncu, sahne ve ekran performansıyla günümüz yerli dizilerine farklı bir soluk getiren isimler arasında sayılıyor. Taner Rumeli, özel yaşamını genellikle gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor ve uzun süreli birlikteliğiyle de sık sık gündeme gelmiyor. Kapsamlı tiyatro geçmişiyle, Türk dizilerinde çok yönlü oyunculuğuyla öne çıkan Taner Rumeli, yakın dönemde de izleyici karşısında Dinçer Burçay karakteriyle performansını sürdürmeyi hedefliyor.