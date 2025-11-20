ATV'de yayınlanan Esra Erol'da programının son dönem bölümlerinde adı geçen Mehmet Uraik, Gaziantep'ten gelen bir konuğun iddialarıyla gündeme geldi. Rüstem Çiftçi adlı kişi, 27 Eylül'de kaybolan eşi Nimet Çiftçi'nin oğlunun arkadaşı olan Mehmet Uraik ile ilişki yaşadığını öne sürdü. Programda Mehmet Uraik'in 28 yaşında olduğu belirtildi. Nimet Çiftçi'nin Mehmet Uraik ile birlikte olduğu ve bazı kişilerce "eşim" ya da "annem" olarak tanıtıldığı iddiaları stüdyoda tartışıldı. Mehmet Uraik canlı yayına bağlanarak ilişkisinin zorla olmadığını ifade etti. Olay, aile içi anlaşmazlıklar ve kayıp başvurusu çerçevesinde ekrana taşındı. Program ekibi konuyu takip ederek tarafların açıklamalarını izleyicilere aktardı.

Mehmet Uraik'in programdaki iddialar

Rüstem Çiftçi, eşi Nimet Çiftçi'nin kayboluşundan Mehmet Uraik'i sorumlu tuttu. Eşinin Mehmet Uraik ile dışarıda birlikte görüldüğünü iddia eden tanıklar programa bağlandı. Mehmet Uraik ise Nimet Çiftçi'yi "annem" olarak tanıttığını kabul etti ancak ilişki iddialarını reddetmedi. Canlı yayında Mehmet Uraik'in eşi de stüdyoya getirildi ve tartışmalar yaşandı. Nimet Çiftçi, şiddet gördüğü için evden ayrıldığını ve Mehmet Uraik'in ailesinin evine sığındığını açıkladı. Programda hamilelik iddiaları da ortaya atıldı ancak doğrulanmadı. Esra Erol, tarafları sakinleştirerek olayın aydınlatılması için çaba gösterdi.

Mehmet Uraik'in son durumu

Mehmet Uraik hakkında ölüm haberi ya da vefat ettiği yönünde herhangi bir bilgi bulunmadı. Program sonrası gelişmelerde Mehmet Uraik'in hayatta olduğu ve olayların ailevi anlaşmazlık kapsamında kaldığı görüldü. Sosyal medyada dolaşan bazı söylentiler gibi ölüm iddiaları diğer konuklarda olduğu üzere asılsız çıktı. Mehmet Uraik, genç yaşında programdaki tartışmalarla tanınan bir isim haline geldi. Olayın detayları Kasım ayı bölümlerinde ekrana yansıdı ve izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Öte yandan Uraik'in saldırıya uğradığı ve hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Programdaki diğer gelişmeler

Esra Erol'da programı, kayıp kişiler ve aile dramlarını sıkça konu alıyor. Mehmet Uraik olayı, benzer şekilde şiddet iddiaları ve ilişki tartışmalarıyla dolu bölümlerden biri oldu. Nimet Çiftçi'nin İzmir'e kız kardeşinin yanına gittiği ancak geri döndüğünde sorunlar yaşadığı belirtildi. Program ekibi, tanık ifadeleriyle olayı aydınlatmaya çalıştı. Mehmet Uraik'in ailesinin de evde bulunduğu vurgulanarak ilişki iddialarına yanıt verildi. Bu tür bölümler, izleyicilere gerçek hayat hikayeleri sunarak gündüz kuşağının dikkat çeken yapımları arasında yer aldı. Olaylar, tarafların karşılıklı açıklamalarıyla devam etti ve resmi bir suç duyurusu olup olmadığı takip edildi.