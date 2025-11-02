Son Mühür- Soğuk havaların etkisiyle doğalgaz tüketiminin artması beklenirken, yeni tarife düzenlemesinin faturaları ciddi şekilde artırabileceği öngörülüyor. Uzmanlara göre, elektrikte olduğu gibi belirli bir tüketim sınırını aşan kullanıcılar için daha yüksek birim fiyat uygulanması planlanıyor.

"1000 liralık fatura 2000 liraya çıkabilir"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Doğalgaz Komisyonu Başkanı Hüseyin Kaya, kademeli sistemin detaylarının henüz netleşmediğini belirtti. Kaya, “Elektrikte olduğu gibi bir modelin doğalgaza da uyarlanması durumunda, 1.000 liralık bir faturanın 2.000 liraya çıkabileceğini öngörüyoruz” dedi.

Uygulamanın şubat ayında başlaması bekleniyor

Kademeli fiyatlandırma sisteminin, elektrik tarifelerinde olduğu gibi doğalgazda da şubat ayında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, yeni sistemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından değerlendirildiği belirtiliyor.

Vatandaş faturaya kilitlendi

Artan yaşam maliyetleri ve enerji fiyatları karşısında vatandaşlar, doğalgazda uygulanacak yeni sistemin etkilerini merakla bekliyor. Uzmanlar, hane bütçelerinin korunması için gelir düzeyine göre destek mekanizmalarının da gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.