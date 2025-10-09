Son Mühür - İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin 19 Mart 2025’te gözaltına alınıp daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderilmesinin ardından CHP tarafından başlatılan “boykot” kampanyasında önemli bir gelişme yaşandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Saraçhane’de duyurduğu listede ilk sırada yer alan kahve zinciri EspressoLab, partinin boykot listesinden çıkarıldı.

''Taktir gençlerin...''

Özel, EspressoLab’ın kendileriyle iletişime geçerek, üniversite kampüslerindeki satışlarından elde edecekleri tüm kârı 19 Mart darbesinden etkilenenlere aktaracaklarını bildirdiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Geçtiğimiz haftalarda boykot konusu ile ilgili bizimle görüşmek istediklerinde, gençlik kollarımıza yönlendirdik. Bu kahve zincirinin kampüslerde ve bütün Türkiye'de cirosu neredeyse kendi ifadeleriyle 10'da 1'e kadar düşmüş. Geldiler ve dediler ki: "Biz kampüsteki fiyatlarımızı ciddi derecede düşürdük.

Biz hangi kampüsteysek, o kampüsteki kahve satışından bütün karımızı 19 Mart darbesinden zarar gören, yurdundan çıkarılan öğrenciye yurt olarak, bursu kesilene burs olarak ya da işinden olan ve maaşı kesilen, hapse atılanların çocuklarına yardım için oluşturulan fona olduğu gibi aktarıyoruz dediler. Burada biz CHP olarak, kurumsal olarak boykot listesinden kendilerini çıkarttık ancak taktir gençlerindir. İndirime baksınlar, fiyat listesine baksınlar.

Biz boykot listemizden çıkarıyor ve açıkca şunu söylüyoruz, bize bundan sonra yan bakanı, görmeyeni, gençleri kızdıranı protesto etmeye devam edeceğiz."