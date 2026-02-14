Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde Alsancak ve Kordon’un otopark problemini çözmek için Kordon’da yeraltı otoparkı yapacaklarını söylemesinin ardından kentte çeşitli görüşler ortaya çıkarken; konuyla ilgili bir açıklama da Demokrasi ve Atılım Partisi’nden (DEVA) geldi. DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Aybar Uygur, “Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın Kordon için gündeme getirdiği 3–4 bin araçlık yer altı otoparkı projesine ihtiyatlı yaklaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Özfatura dönemini hatırlattı: Şanzelize olacağı iddia edilmişti…

“Otoparklar İzmir için elbette gereklidir; ancak görev süresi içinde tamamlanamayacak, kentin en değerli alanlarından birinde geri dönüşü zor etkiler yaratma riski taşıyan ve otomobil yoğunluğunu artırabilecek projeler konusunda temkinli olmak zorunludur” sözleriyle açıklamalarda bulunan İl Başkanı Uygur, “Unutulmamalıdır ki; 1997 yılında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura tarafından Kordon doldurulmuş, buradan geçecek 6 şeritli bir yol ile Kordon’un “Şanzelize” olacağı iddia edilmiştir. 1999 seçimlerinin kaybedilmesiyle bu proje rafa kalkmış; dolgu alan Ahmet Piriştina döneminde yeşil alan olarak değerlendirilmiştir. Bu tarihsel deneyim bize açıkça şunu söylüyor: Kordon, İzmir’i İzmir yapan sembol alanlardan ve kent markasıdır. Bu alanda yapılacak her çalışma insanla, yaşamla ve ortak akılla değerlendirilmek zorundadır. Bu nedenle söz konusu projenin; sivil toplum örgütleri, İzmirliler, meslek odaları ve bilim insanlarının görüşleri alınarak, bilimsel, şeffaf ve katılımcı bir süreçle ele alınmasını son derece kıymetli buluyoruz. Körfezin ekolojik dengesi, zemin yapısı, kıyı silueti ve kamusal kullanım üzerindeki etkiler bütüncül biçimde değerlendirilmeden atılacak adımlar, İzmir’e fayda değil zarar getirir” dedi.

‘İnsana göre plan’ vurgusu yaptı

Kordon’da atılacak her adımın insan odaklı olması gerektiğini söyleyen Uygur, “Araç merkezli yaklaşımlar kenti rahatlatmaz; aksine trafiği daha da artırma riski taşır. Biz kentleri araçlara göre değil, insana göre planlayan yaklaşımlardan yanayız. Kalıcı ve sürdürülebilir çözümler; vitrin projeleriyle değil, toplu taşıma, yaya ve bisiklet odaklı planlamalarla mümkündür. Kordon’u koruyarak geliştirmek, İzmir’i İzmir yapan değerleri birlikte savunmak hepimizin ortak sorumluluğudur” diye konuştu.