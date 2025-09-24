Son Mühür/ Begüm Mol- Bornova Belediyesi, Türk Sanat Müziği’nin unutulmaz ismi Zeki Müren’i vefatının 29. yılında özel bir geceyle andı. Büyükpark Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşen ve büyük ilgi gören etkinlikte, usta sanatçının eserleri seslendirildi.

"Sanat Güneşi'ne vefa" konseri

“Zeki Müren Şarkılarıyla Masal Tadında” adıyla düzenlenen anma gecesi, TKM sanatçılarının etkileyici sahne performansıyla renklendi. Şef Turgay Kızıltuğ yönetimindeki koronun seslendirdiği Zeki Müren’in ölümsüz eserleri, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Sunuculuğunu Coşkun Saygılı’nın, genel koordinatörlüğünü ise Fatih G. Tekin’in üstlendiği etkinlik, Zeki Müren'in sanatına ve kişiliğine yakışır bir şekilde hazırlandı.

Zeki Müren’in yeğeninden anlamlı bağış ve anılar

Gecenin en özel konuklarından biri olan Zeki Müren’in yeğeni Özlem Güner, sahneden yaptığı konuşmada Müren’e ait duygu dolu anılarını paylaştı. Güner, ayrıca Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki adına, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) burs bağışında bulunduklarını açıkladı. Yaptığı konuşmada, Başkan Eşki'nin çağdaş topluma ulaşma çabalarına ve duyarlılığına teşekkür eden Güner, bu jestiyle geceye farklı bir anlam kattı.

Başkan Ömer Eşki’den müjde

Konser sonunda sahneye çıkan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalılarla birlikte Sanat Güneşi'ni anmaktan onur duyduğunu belirtti. Eşki, “Zeki Müren için ne yapsak azdır. O sadece sanat güneşimiz değildi; aynı zamanda zarafetin, kibarlığın ve güzel Türkçenin de en önemli temsilcisiydi. Türkiye’ye şarkılarının da ötesinde büyük bir kültürel miras bıraktı” diyerek Müren’in sanatsal ve kişisel değerlerine vurgu yaptı.

Konuşmasının devamında önemli bir müjde veren Başkan Eşki, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nin Bornova’da kısa süre içinde bir şubesinin açılacağını duyurdu. Eşki, bu şube aracılığıyla el birliğiyle daha fazla kız çocuğunun eğitimine katkı sağlayacaklarını ve bu konuda Bornovalıların desteğine güvendiğini sözlerine ekledi.