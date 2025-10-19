Son Mühür- ABD'yle Çin arasında yaşanan ticari savaşlar nasir toprak elementlerinin önemini gözler önüne sermişti.

Çin'den sonra dünyanın en büyük nadir toprak elementleri rezervlerinden birine sahip olduğu belirtilen Türkiye'de bu madenlere sahip il olarak Eskişehir adı öne çıkmış durumda.

Bulunup işlenmesi için yüksek teknoloji gerektiren nadir toprak elementlerine yönelik bir adım Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin karşı karşıya getirdi.



ÇED raporu olmasına rağmen...



''Eskişehir Beylikova’da yerli ve millî teknolojimizle Türkiye’nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi’ni kurmak istedik. Ama ilk engel yine CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar.'' diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar,

''Bugün çıkıp “Neden maden işletmiyorsunuz?” diye soruyorlar.

Bu nasıl bir iki yüzlülük!'' sözleriyle sitem etti.

''Ama tüm bu asılsız iddialara rağmen biz durmadık,

Gabar’da petrol,

Karadeniz’de doğal gaz,

Beylikova’da dünyanın en değerli madenlerini çıkarıyoruz.'' diyen Bakan Bayraktar,

''Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan liderliğinde Türkiye, millî kaynaklarını kendi insan gücüyle ve kendi teknolojisiyle değerlendirmekte kararlıdır. Hiçbir asılsız iddia, hiçbir siyasi engelleme girişimi bu süreci durduramayacaktır.'' mesajı verdi.