İzmir'in Seferihisar kıyıları yakınlarında, motor arızası nedeniyle denizde sürüklenmeye başlayan bir lastik bottaki 10'u çocuk 37 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. İnsan kaçakçılığı şüphesiyle bir kişi de gözaltına alındı.

Yardım çağrısı üzerine ekipler harekete geçti

Olay, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun açık denizde motor arızası yapması ve kontrolsüz bir şekilde sürüklenmeye başlaması üzerine geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, tehlike altındaki bottan yardım talebi alınır alınmaz, bölgeye hızla kurtarma ekipleri sevk edildi.

37 kişilik grup güvenli limana ulaştırıldı

Sevk edilen Sahil Güvenlik unsurları, deniz ortasında mahsur kalan lastik botu kısa sürede tespit ederek durdurdu. Botun içinde bulunan ve aralarında 10 çocuk da yer alan toplam 37 düzensiz göçmen, ekipler tarafından güvenli bir şekilde alınarak kurtarıldı. Bu insanlık dramının yaşanmasına neden olduğu değerlendirilen bir şüpheli de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

Hukuki süreç başlatıldı: Göç idaresi ve jandarma devrede

Kurtarılan düzensiz göçmenler, karaya çıkarıldıktan sonra gerekli işlemlerinin tamamlanması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Öte yandan, göçmen kaçakçılığı yaptığı şüphesiyle gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgulama ve hukuki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.