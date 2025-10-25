Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in babası, AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin’in dedesi Abdullah Şahin (97), Karabük’ün Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

97 yaşında hayatını kaybetti

Bir süredir ileri yaşa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle hastanede tedavi gören Abdullah Şahin, dün oğlu Karabük İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin’in evinde yaşamını yitirdi.

Ailenin büyük üzüntü yaşadığı vefat sonrası, Abdullah Şahin için Ovacık ilçesine bağlı Ekincik köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Ekincik köyünde hüzünlü tören

İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Şahin ailesinin yakınları, dostları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende dualar okunurken, sevenleri Abdullah Şahin’i aile mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurladı.

Siyaset ve bürokrasi dünyasından katılım

Cenaze törenine, Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz ve eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker gibi siyaset ve bürokrasi dünyasından birçok isim katıldı.

Ayrıca çevre il ve ilçelerin belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş da törende hazır bulundu.