Fransa’nın başkenti Paris’teki ünlü Louvre Müzesi’nde yaşanan tarihi soygunun ardından müzedeki diğer değerli mücevherlerin gizlice Fransa Merkez Bankası’na taşındığı öne sürüldü. Fransız basını, mücevherlerin gizli polis ekipleri eşliğinde koruma altına alındığını iddia etti.

Soygun sonrası Louvre’da alarm seviyesi yükseldi

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Louvre, geçtiğimiz hafta yaşanan büyük soygunun ardından güvenlik önlemlerini artırdı. 19 Ekim sabahı meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen dört hırsız, Apollo Galerisi olarak bilinen kraliyet mücevherleri bölümüne girerek 9 değerli parçayı çalmıştı.

Soygun sırasında 3. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’ye ait taç da yere düşerek zarar görmüş, olay sonrası müze geçici olarak ziyarete kapatılmıştı.

Mücevherler Fransa Merkez Bankası’na taşındı iddiası

Fransız basınında yer alan iddialara göre, soygun sonrası Louvre yönetimi, müzede sergilenen bazı yüksek değerli kraliyet mücevherlerini koruma altına aldı.

Haberlere göre, mücevherler gizli bir operasyonla Fransa Merkez Bankası’nın yer altındaki kasalarına taşındı.

Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan iddiada, mücevherlerin gizli polis birimleri tarafından koruma altında taşındığı ve operasyonun tamamen gizlilik içinde yürütüldüğü belirtildi.

Müze yönetimi ve Fransa Merkez Bankası, iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Louvre’un komşusu devasa kasa

Fransa Merkez Bankası, ülkenin altın rezervlerini yerin 27 metre altındaki dev bir kasada muhafaza ediyor. Banka binası, Louvre Müzesi’ne yalnızca yaklaşık 500 metre uzaklıkta bulunuyor.

Bu yakınlık, mücevherlerin geçici olarak bankanın kasalarına taşındığı iddiasını güçlendiriyor.

Soygun sadece 7 dakika sürdü

Polis raporlarına göre 19 Ekim sabahı gerçekleşen soygunda, dört kişilik hırsız grubu müze dışındaki bir kamyonun yük asansörünü kullanarak binaya girdi.

Bir pencereyi kırarak Apollo Galerisi’ne ulaşan hırsızlar, 9 parçadan oluşan kraliyet mücevherlerini çaldı.

Soygunun sadece 7 dakika sürdüğü, hırsızların ardından motosikletlerle hızla olay yerinden kaçtığı belirlendi.

Zarar gören taç bulundu

Hırsızların kaçışı sırasında düşürdükleri İmparatoriçe Eugenie’nin tacı, müze dışında hasarlı şekilde bulundu. Uzmanlar, taçtaki taşların bir kısmının zarar gördüğünü, ancak yeniden restore edilebileceğini açıkladı.

Fransız polisi, güvenlik kameraları ve DNA izleri üzerinden soruşturmayı sürdürürken, müzede görevli personelin de ifadelerine başvuruldu.

Louvre yeniden açıldı ama soruşturma sürüyor

Soygunun ardından güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatılan Louvre Müzesi, üç günlük incelemenin ardından yeniden ziyaretçilere açıldı. Ancak müzede güvenlik protokollerinin yeniden düzenlendiği, özellikle yüksek değerli eserlerin sergilendiği alanlarda denetimlerin sıklaştırıldığı öğrenildi.