Ankara’nın Keçiören ilçesinde 23 yaşındaki Hakan Çakır’ın bıçaklanarak öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri dava dosyasına girdi.

Görüntülerde, olayın şüphelileri Taha Z. (14) ve Samet Z. (17)’nin bir restorandan bıçak çaldıkları, ağabeyleri Emir Z.’nin (19) ise “sallama” tabir edilen bıçak ve çivili sopayla koştuğu anlar yer aldı.

Tartışma kanlı bitti

10 Ağustos’ta yaşanan olayda, çiğ köfte dükkanı işleten Hakan Çakır’ın annesi ve kız kardeşi eve giderken parkta oturan Taha Z. ve Samet Z. ile “yol verme” meselesi yüzünden tartışmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine gelen Hakan Çakır, kardeşi ve annesine sözlü tacizde bulunan şüphelilerle kavgaya girmişti. Kavga sırasında Çakır bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Aileden üç kişi yaralandı

Kavga sırasında Hakan Çakır’ın ağabeyi Hakkı Can Çakır (27) ve babası Şahin Çakır (53) da bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.

Olay sonrası şüpheliler Cemal Z. (45) ile oğulları Taha, Samet ve Emir Z., ayrıca U.K. isimli bir kişi gözaltına alınmıştı.

Baba ve üç oğlu tutuklanırken, sosyal medyada uzun namlulu silahlar, tabancalar, kılıç ve bıçaklarla çektirdikleri çok sayıda fotoğraf ve video büyük tepki çekmişti.

Restorandan bıçak çalıp koştular

Görüntülere yansıyan detaylarda, cinayet öncesinde Taha Z. ve Samet Z.’nin mahalledeki bir restorandan bıçak aldıkları, ardından iki kardeşin ağabeyleri Emir Z. ile birlikte silah ve sopayla koşarak olay yerine gittikleri görüldü.

Tanıklar ve kamera kayıtları davada

Kayıtlarda ayrıca kavga sırasında restoran sahibinin de tarafların arasına girerek kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor. Soruşturma kapsamında bu görüntüler dava dosyasına delil olarak eklendi.