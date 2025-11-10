İstanbul Ayazağa’daki beIN Sports yerleşkesine oyuncak silahla giren şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesiyle etkisiz hale alındı. Kanaldan yapılan açıklamada, olayda yaralanan olmadığı ve güvenliğin sağlandığı bildirildi.

beIN Sports’tan güvenlik açıklaması

İstanbul Ayazağa’daki beIN Sports yerleşkesinde bugün silahlı saldırı şüphesi yaşandı. ABD merkezli X platformunda yapılan açıklamada, “Ayazağa yerleşkemizde silahlı bir şahıs tarafından gerçekleştirilen saldırı, Türk Emniyet Teşkilatı ve güvenlik ekiplerimizin hızlı ve etkin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Tüm çalışanlarımızın güvenliği tamamen sağlandı ve olayda kimse yaralanmadı. Saldırgan, güvenlik güçleri tarafından binadan çıkarıldı” denildi.

Güntekin Onay’la görüşmek istedi

Yerleşkeye giren kişinin programcı Güntekin Onay’la görüşmek istediğini ifade ettiği belirtildi. Emniyet güçlerinin ikna çalışması sonrası saldırgan gözaltına alındı. Yapılan incelemede saldırıda kullanılan silahın oyuncak olduğu anlaşıldı.