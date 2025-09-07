Son Mühür- Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda operasyon düzenlendi. Bu kapsamda eski Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kardeşi Manavgat’ta gözaltına alındı

Soruşturmanın yalnızca Şükrü Sözen ile sınırlı olmadığı belirtildi. Sözen’in kardeşi Fatih Sözen’in de aynı dosya kapsamında Manavgat’ta gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Manavgat’a getirilecek

Eski Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in emniyet işlemlerinin ardından İstanbul’dan Manavgat’a sevk edileceği bildirildi.

Parti üyeliği askıya alınmıştı

Şükrü Sözen’in adı, CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında da gündeme gelmişti. Parti üyeliğinin askıya alınmasının ardından Sözen, 16 Temmuz tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmişti.

