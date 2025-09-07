Son Mühür- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, kayyum uygulamalarına karşı yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Zeybek, kayyum atanan kesimlerin toplumdan dışlanması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

“Bunların düğününe bile gidilmemeli, cenazelerini bile tek başlarına kaldırma riskiyle karşı karşıya olduklarını hissettirmek gerekiyor.”

“CHP’nin kimliğine saldırıdır”

Zeybek, sözlerinin devamında yaşanan sürecin sadece siyasi bir karar olmadığını, doğrudan CHP’nin kurumsal kimliğine ve Türkiye’deki demokrasiye yönelik bir saldırı anlamına geldiğini ifade etti.

“Çünkü yapılan davranış CHP’nin kurumsal kimliğine ve Türk demokrasisine saldırıdır.”

Ne olmuştu?

Valilik açıklamasına göre Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de 7 Eylül saat 20.00’den 10 Eylül saat 23.59’a kadar miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant açma, imza kampanyası, anma ve el ilanı dağıtımı gibi tüm etkinlikler yasaklamıştı.