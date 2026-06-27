Kuşadası’nda uzun yıllar belediye başkanlığı görevinde bulunan ve kentin hafızasında önemli bir yer edinen Engin Berberoğlu’ndan acı haber geldi. Bir süredir çoklu organ yetmezliği şikayetiyle özel bir sağlık kuruluşunda tedavi altında olan 78 yaşındaki eski belediye başkanı, akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Berberoğlu’nun vefatı, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kuşadası halkı ve siyaset dünyasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

İki dönem Kuşadası Belediye Başkanlığı yapan Berberoğlu, görev süresi boyunca hayata geçirilen eğitim, altyapı ve sosyal yaşam projeleriyle ilçenin gelişimine önemli katkılar sunan isimler arasında yer aldı.

Cenaze töreni Pazartesi günü düzenlenecek

Kent yönetiminde görev aldığı süre boyunca Kuşadası’nın büyümesi ve gelişmesi yönünde birçok önemli çalışmaya imza atan Engin Berberoğlu için düzenlenecek cenaze töreninin detayları belli oldu. Yakınlarından edinilen bilgiye göre, Berberoğlu'nun cenazesi pazartesi günü öğle namazını müteakip Hanım Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Adalızade Mezarlığı’nda toprağa verilecek.