Son Mühür - Türkiye’de uzun süredir tartışma konusu olan ve milyonlarca sürücünün merakla beklediği Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeyle, ön cama monte edilen telefon tutucularının kullanımı resmen serbest bırakıldı.

Merakla beklenen karar çıktı

Araç içi ekranlar ve hoparlörlere ceza uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin tartışmalara son veren yeni yönetmelikle, ön cama monte edilen telefon tutucularının kullanımı resmen serbest bırakıldı. Düzenlemeye göre, direksiyon simidi ya da gösterge panelinin en üst seviyesinden itibaren 5 santimetreyi geçmeyen yükseltiler ile ön cama takılan araç kameraları ve telefon tutucular açık şekilde istisna kapsamına dahil edildi.

Ceza uygulanmayacak

Böylece navigasyon kullanımından güvenlik kamerası yerleşimine kadar birçok konu netlik kazanırken, söz konusu aparatların sürücünün görüşünü engelleyen unsurlar arasında olmadığı da hukuki olarak kesinleşti. Sürücülerin dikiz aynasına astığı koku ve benzeri aksesuarların kullanım sınırları da belirlenen ölçülerle yasal çerçeveye oturtuldu. Ayrıca araçların fabrika çıkışında bulunan ekranların da istisna kapsamında değerlendirileceği ve herhangi bir cezai işleme konu olmayacağı belirtildi.

Yeni yönetmelikle birlikte ses sistemlerine yönelik denetimler de tamamen objektif kriterlere bağlandı. Bir araca ses sistemi nedeniyle ceza uygulanabilmesi için, sesin araç dışına taşarak kamu düzeni ile huzurunu bozması ve bu durumun somut delillerle kayıt altına alınması şartı getirildi. Böylece araç içinde normal seviyede müzik dinleyen sürücülerin hakları güvence altına alınırken, keyfi cezai uygulamaların da önüne geçilmiş oldu.