Son Mühür- İş dünyası, BMS Çelik Hasır Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Mollaoğlu hakkında gelen büyük haberle sarsıldı.

Panama’ya gerçekleştirdiği bir seyahat sırasında FBI tarafından düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınan Mollaoğlu’nun durumu, piyasalarda merak ve soru işaretlerine yol açtı.

Olayın yankıları devam ederken, konuya dair en dikkat çekici detaylardan biri soruşturmanın gizli yürütülmesi oldu.

Gazeteci Serra Karaçam, konuya ilişkin yaptığı araştırmada dosyaya dair resmi bir kayda rastlanmadığını, bu durumun soruşturmanın "sealed" yani gizli yürütüldüğünü gösterdiğini dile getirdi.

İddialar, sürecin Rusya ve İran’a yönelik yapılan ambargoların delinmesi ya da sahte evrak düzenlenmesi gibi ağır iddialarla bağlantılı olabileceğini gösteriyor.

BMS Çelik’in ABD ile ihracat ve ithalat bağlantısı bulunan bir şirket olması, şirketi otomatik olarak ABD’nin ağır ihracat ve yaptırım kurallarının kapsamına alıyor.

Gözaltı haberinin ardından şirketten ilk resmi açıklama geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Mustafa Mollaoğlu'nun, Panama'ya yaptığı bir seyahatte, Şirketimizin faaliyetleriyle ilgili olmayan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındığı hususu Şirketimizin bilgisine ulaşmış olup konu yakından takip edilmekte.

Şirketimize intikal eden bilgiler çerçevesinde, söz konusu gözaltı kararı ve ilgili soruşturmanın Şirketimiz tüzel kişiliği, Şirketimizin faaliyetleri, finansal durumu, operasyonları veya pay sahipleri ile herhangi bir ilgisi bulunmamakta.

Şirketimiz, tüm faaliyetlerini olağan iş akışı içerisinde kesintisiz şekilde sürdürmekte olup, bu aşamada Şirketimizin faaliyetleri, yönetim süreçleri veya operasyonel işleyişi üzerinde herhangi bir olumsuz etki bulunmamakta.

Bu süreçte Şirketimizin günlük yönetimi ve operasyonel faaliyetleri Yönetim Kurulumuz tarafından koordineli şekilde yürütülecek olup, Şirketimizin yönetim ve karar alma süreçlerinde herhangi bir aksama söz konusu değildir."