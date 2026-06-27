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Son Mühür - ABD adeta dur durak bilmiyor. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), tarafından açıklana bilgilere göre Hürmüz Boğazı'ndan geçen Singapur bayraklı M/V Ever Lovely adlı ticari gemiye yönelik saldırının ardından İran'da askeri hedeflere operasyon düzenlendi.
Stratejik noktalar ve radar üsleri vuruldu
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, İran'daki füze ve insansız hava aracı (İHA) depolama alanlarının yanı sıra kıyı radar üslerinin vurulduğu bildirildi.
"Saldırıya karşılık verildi" açıklaması
Yapılan açıklamada operasyonun Hürmüz Boğazı'nda seyreden ticari gemiye yönelik saldırıya karşılık gerçekleştirildiği belirtildi. İran’ın askeri kapasitesine ait unsurlarında hedef alınan tesisler arasında olduğu ifade edildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ