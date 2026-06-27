Son Mühür- 19 Haziran sabahı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, başkan yardımcıları Hüseyin Yılmaz, Fırat Durak ile meclis üyeleri Yavuz Çiftçioğlu ve Mehmet Nuri Kara'nın da aralarında bulunduğu 35 kişi 23 Haziran'da sabaha karşı tutuklanmıştı.

Adalar Belediyesi'nde yeni başkanvekili seçildi

Tutuklamanın ardından İçişleri Bakanlığı'nın Akpolat'ı görevden uzaklaştırması üzerine bu sabah Adalar Belediyesi Meclisi'nde başkanvekilliği seçimi yapıldı. Yapılan seçimle birlikte Medine Pamuk başkanvekili seçildi.

Müslim Sarı’dan tebrik mesajı!

Seçim sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı Medine Pamuk'u kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Adalar'a önemli katkılar sunacağını ifade etti.

İşte CHP Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı'nın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım:

"Adalar Belediye Başkan Vekilliğine seçilen Sayın Medine Pamuk’u kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyorum. Sayın Pamuk’un halkçı, şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla Adalar’a önemli katkılar sunacağına, ilçemizin gelişimi ve vatandaşlarımızın refahı için başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum." AYT'de yapay zeka ile kopya çekmek istedi, cezaevine gönderildi! İçeriği Görüntüle