Akşam saatlerinde Gürpınar’a yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Kırkgeçit Mahallesi’nde yaşanan olayda, aralarında daha önce husumet bulunan Aslan ve Özcan aileleri barışmak için bir araya geldi. Kısa sürede silahlı saldırı meydana geldi. Anne B.Ö. (70) ile oğulları S.Ö. (50) ve O.Ö. (45) açılan ateş sonucu ağır yaralandı.

Anne ve iki oğlu olay yerinde hayatını kaybetti

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, anne ve iki oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Van Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

4 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Aslan ailesinden 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenildi.