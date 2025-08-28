Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olay, ilçeyi adeta ayağa kaldırdı. İddiaya göre 2 yaşındaki Almasa A., evde oyun oynarken yerde bulduğu fare zehrini yedi. Bir süre sonra fenalaşan minik çocuk, ailesinin panikle yaptığı yardım çığlıkları sonrası apar topar hastaneye yetiştirildi.

Önce İnegöl, sonra Bursa’ya sevk edildi

Ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülen minik Almasa, burada ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Doktorların tüm çabalarına rağmen durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Jandarma devreye girdi

Olay sonrası jandarma ekipleri soruşturma başlatırken, evde bulunan fare zehrinin nasıl ulaşılabilir bir yerde bırakıldığı da incelemeye alındı.

Minik Almasa için zamanla yarış

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki bebeğin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Aile yakınları ise büyük bir endişe içinde gelecek güzel haberleri bekliyor.