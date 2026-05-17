Eski İzmir Valisi Yusuf Ziya Göksu’nun eşi Meral Göksu, tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Belli bir süredir sağlık sorunları nedeniyle hastanede tedavi gören emekli öğretmen Meral Göksu’nun yoğun bakım servisindeki durumunun son günlerde ağırlaştığı ifade edildi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Meral Göksu’nun vefatı ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.

İzmir ve Denizli’de görev yapmıştı!

Meral Göksu’nun eşi eski vali Yusuf Ziya Göksu, kamu görevleri boyunca Türkiye’nin farklı illerinde önemli görevler gerçekleştirdi. 1996 yılında Denizli Valiliği görevine atanan Göksu, yaklaşık yedi yıl boyunca bu görevini devam ettirdi.

Daha sonra yayımlanan kararname çerçevesinde İzmir Valiliği görevine getirilen Yusuf Ziya Göksu, kentte yürüttüğü çalışmalarla adından söz ettirmişti.

Cenaze töreni Ankara’da gerçekleştirilecek!

Merhume Meral Göksu’nun cenazesinin 18 Mayıs Pazartesi günü Ankara’da toprağa verileceği öğrenildi. Gölbaşı Mezarlık Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası merhume Göksu’nun Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedileceği ifade edildi.

Taziyeler iki gün sürecek!

Göksu ailesi için taziye kabulünün 18 Mayıs akşamı ile 19 Mayıs günü boyunca Ankara’daki Marev’de gerçekleştirileceği ifade edildi.