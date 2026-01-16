İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli futbolcu Ümit Karan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Soruşturma başsavcılık koordinesinde yürütüldü

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, emniyet birimlerince kapsamlı bir operasyon düzenlendi. Operasyon, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında Ümit Karan’ın da bulunduğu toplam 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sağlık kontrolleri için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kan ve saç örnekleri alındı

Adli Tıp Kurumu’nda şüphelilerden tahlil yapılması amacıyla kan ve saç örnekleri alındı. Sağlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin bitmesiyle adliyeye sevk edildi.

Savcılık tutuklama talep etti

Savcılıkta ifadesi alınan Ümit Karan, Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında değerlendirilen suçlamalar doğrultusunda tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Dosyada, “uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi ruhsatsız olarak satmak”, “satışa arz etmek”, “sevketmek”, “nakletmek”, “depolamak”, “satın almak”, “kabul etmek” ve “bulundurmak” suçlamalarının yer aldığı öğrenildi.

Yargı süreci devam ediyor

Şüphelilerle ilgili adli sürecin sürdüğü, sulh ceza hakimliğinin vereceği kararın soruşturmanın seyrini belirleyeceği belirtildi.