Son Mühür- Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan çocuklarından biri olan Atakan Kayalar, yıllar sonra yeniden gündeme geldi.

10 yaşındayken okuduğu felsefe kitapları ve yaptığı yorumlarla geniş kitlelerin dikkatini çeken Kayalar, uzun süren sessizliğin ardından sosyal medyada yeniden içerik üretmeye başladığını duyurdu.

Türkiye onu “Filozof Atakan” olarak tanıdı

Henüz 10 yaşındayken felsefeye olan ilgisi ve kurduğu dikkat çekici cümlelerle kamuoyunun gündemine oturan Atakan Kayalar, kısa sürede sosyal medyada “Filozof Atakan” olarak anılmaya başlanmıştı.

Okuduğu kitaplar ve düşüncelerini ifade etme biçimiyle büyük ilgi gören Kayalar, katıldığı televizyon programları ve tartışma yayınları sayesinde kısa sürede geniş bir tanınırlığa ulaşmıştı.

Küçük yaşına rağmen yaptığı değerlendirmeler kamuoyunda merak uyandırmış, birçok kişi tarafından konuşulmuştu.

Hızlı yükseliş beraberinde tartışmaları da getirdi

Atakan Kayalar’ın kısa sürede elde ettiği popülerlik, beraberinde bazı tartışmaları da gündeme taşıdı. Uzmanlar, küçük yaşta yoğun ilgi gören Kayalar’ın gelişim sürecinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

O dönem yapılan değerlendirmelerde, çocuk yaşta medyada yoğun şekilde yer almanın psikolojik etkileri olabileceğine dikkat çekilmiş ve Kayalar’ın yanlış yönlendirilmemesi gerektiği yönünde uyarılar yapılmıştı.

Bu tartışmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek Atakan Kayalar için pedagojik ve rehberlik desteği sağlandığını açıklamıştı.

Gözlerden uzak bir hayat tercih etti

2020 yılının ardından Atakan Kayalar kamuoyundan uzak bir yaşam sürmeye başladı. Uzun süre medyada görünmeyen Kayalar, son olarak bir kafede görüntülenmesiyle yeniden gündeme geldi.

Yıllar içinde büyüyen ve tarzında değişiklikler olduğu görülen Kayalar’ın son hali sosyal medyada da dikkat çekti.

“6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrar beraberiz”

Atakan Kayalar, sosyal medya üzerinden paylaştığı bir video ile geri döndüğünü duyurdu. Kayalar açıklamasında, “Merhaba değerli arkadaşlar, 6 yıl süren uzun bir aranın ardından tekrardan beraberiz. Önümüzdeki süreçte belirli içerikleri üreterek sosyal medyadan paylaşım yapacağım” ifadelerini kullandı.