Beste Temel / Son Mühür - Sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında dar gelirli ailelerin yükünü hafifletmeyi hedefleyen Bayraklı Belediyesi, yeni eğitim yılı öncesinde ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik kırtasiye desteğini tamamladı. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmayla belirlenen ailelerin çocuklarına hazırlanan malzemeler ulaştırıldı.

Temel okul gereçleri ulaştırıldı

Proje kapsamında öğrencilere okul çantası, beslenme çantası, su matarası, resim defteri, çizgili ve kareli defterler, kalem, silgi, boya kalemleri ve kalem kutusunun yer aldığı temel eğitim materyalleri teslim edildi. Dağıtılan setlerle çocukların yeni eğitim dönemine hazır şekilde başlaması sağlandı.

"Çocuklarımızın geleceğine yatırım yapıyoruz"

Eğitime verilen desteğin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yaptığı değerlendirmede "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmak, en öncelikli görevlerimizden biri. Her çocuğumuzun eşit eğitim imkânlarına sahip olması için üzerimize düşeni her zaman yapacağız. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizin eğitim yolculuğuna katkı sunmak için bu yıl 3 bin çocuğumuza okul çantası ve kırtasiye desteği sağladık. İmkânlarımız doğrultusunda desteklerimiz sürecek. Çünkü biliyoruz ki çocuklarımızın geleceğine yapılan yatırım, Bayraklı’nın ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır." ifadelerini kullandı.