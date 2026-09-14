Ergenekon soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde görev alan, daha sonra meslekten ihraç edilen ve aralarında FETÖ firarisi eski savcı Zekeriya Öz’ün de bulunduğu 21 eski yargı mensubu hakkındaki 'zaman aşımı' engeli kalktı. Alt mahkemenin verdiği takipsizlik benzeri karar, üst mahkemece iptal edildi.

Süreç Nasıl Gelişti?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 2008–2010 yılları arasında Ergenekon sürecinde görev yapan 21 sanık hakkında hukuka aykırı dinleme, sahte delil üretme ve haksız tutuklama gibi suçlamalarla 'son soruşturmanın açılması' talebiyle iddianame düzenledi.

Mahkemeden Zaman Aşımı Freni

Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesi, 30 Mart 2026 tarihli ek kararıyla eylemler üzerindeki olağan ve olağanüstü zaman aşımı sürelerinin dolduğunu belirterek 'Son Soruşturmanın Açılmasına Yer Olmadığına' karar verdi.

Başsavcılık İtiraz Etti

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı karara derhal itiraz etti. İtiraz dilekçesinde kumpas eylemlerinin basit adli hatalar olarak görülemeyeceği; Anayasayı ihlal ve zamanaşımına tabi olmayan işkence, kötü muamele suçları kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Üst Mahkeme Kararı İptal Etti

İtirazı değerlendiren İstanbul Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın gerekçelerini haklı bularak zamanaşımı kararını kesin olarak kaldırdı ve dosyayı Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine geri gönderdi.

Suçlamaların Odağında Ne Var?

Soruşturma dosyasında, şüphelilerin FETÖ/PDY terör örgütünün amaçları doğrultusunda yargı yetkisini kötüye kullandıkları belirtiliyor. Soruşturma sürecinde kurgulanan sahte deliller ve yasa dışı dinleme kararları, mağdur ve müştekilerin hürriyetinden yoksun bırakılması, süreç içerisinde Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT Görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin iddiaların da bu dosyalarla bağlantılı olarak takibe alındığı aktarılıyor.

Bundan Sonra Ne Olacak?

Dosyanın Bakırköy 11. Ağır Ceza Mahkemesine iade edilmesiyle birlikte, 21 eski hakim ve savcı hakkındaki yargılama süreci resmen yeniden başlamış oldu. Mahkemenin önümüzdeki günlerde esasa girerek son soruşturmanın açılması' yönünde yeni bir sevk kararı vermesi bekleniyor.