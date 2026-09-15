Beste Temel / Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ile Egeşehir A.Ş. ortaklığıyla yürütülen çalışmada Konak’ta 2 bin, Bayraklı’da ise 2 bin hektarlık alan incelemeye alındı. İki ilçede toplam 300 ayrı noktada sondaj kuyusu açılması hedeflenirken, ekipler ilk sondaj çalışmasına Konak Göztepe Parkı içerisinden başladı.

Laboratuvar incelemesiyle imar planlarına yön verilecek

Saha ekipleri bölgede alüvyon zeminleri saptamak için 50 metrelik sığ sondajlar yaparken, ana kayanın derinliğini belirlemek adına 400 metreyi bulan derin sondajlar gerçekleştiriyor. Açılan kuyulardan çıkarılan zemin numuneleri laboratuvar ortamında teste tabi tutularak toprağın taşıma kapasitesi ve dayanımı belirlenecek. Elde edilen bilimsel veriler, bölgede kurulacak yeni yapıların türünü ve alınması gereken inşaat önlemlerini doğrudan şekillendirecek.

Kentin 13 bin hektarlık alanı mercek altına alınıyor

Bornova’da 7 bin ve Karşıyaka’da 2 bin hektarlık alanda tamamlanan çalışmalarla birlikte, Konak ve Bayraklı’nın da sürece dahil edilmesi sonucu İzmir’in toplam 13 bin hektarlık alanının zemin haritası çıkarılmış olacak. Ulusal ve uluslararası standartlara göre yürütülen projeyle, olası depremlerde zeminden kaynaklanabilecek risklerin önceden tespit edilmesi ve kentsel yapılaşmanın bu verilere göre güvenle yönlendirilmesi amaçlanıyor.