Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından gerçekleştirilen 95. İzmir Enternasyonal Fuarı sona erdi. Fuar süresince açtığı stantla yerini alan Bayraklı Belediyesi, ilçede yürütülen kültürel, sanatsal ve sportif projeleri kent genelinden gelen ziyaretçilerle buluşturdu.

Kültür ve spor gösterileri büyük ilgi gördü

Belediyenin kurs ve eğitim merkezlerinde yetişen vatandaşlar fuar boyunca sahne aldı. Halk oyunları, zumba, taekwondo, karate-kick boks, cimnastik ve bale gösterilerinin yanı sıra kabak kemane ile kanun dinletileri fuar ziyaretçilerinden yoğun alkış topladı. Stantta ayrıca belediyenin sosyal destekleri ve yatırım projeleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Çocuklar için teknoloji ve eğlence bir arada sunuldu

Fuar süresince Bayraklı Belediyesi standı çocukların ilgi odağı oldu. Resim, karikatür, çanta boyama ve yüz boyama etkinlikleriyle eğlenen minikler; teknoloji atölyesi ve VR gözlük deneyimi sayesinde geleceğin teknolojileriyle tanıştı. Düzenlenen yarışmalarla çocuklara hem öğrenme hem de eğlenme fırsatı sunuldu.

Başkan İrfan Önal ailesiyle fuarı gezdi

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, eşi Gökçe Pişkin Önal ve çocuklarıyla birlikte fuar alanını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Bayraklı’nın enerjisini fuara taşıdıklarını belirten Başkan Önal, standı cıvıl cıvıl bir merkeze dönüştürdüklerini ve ilçenin değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışmayı sürdüreceklerini söyledi.