Son Mühür - Kararname, haftalar süren protestoların ardından adadan kaçan ve 14 Ekim’de görevden alınan Rajoelina’nın gelecekteki seçimlere katılamayacağını ortaya koyuyor. Resmi gazetede yayımlanan belgede, Rajoelina’nın 2014 yılında Fransız vatandaşlığına geçtiği için Madagaskar vatandaşlığının iptal edildiği ifade edildi. Yerel basın, kararnamenin fotoğraflarını çevrimiçi olarak paylaştı.

Fransız yayın kuruluşu RFI, kararnameyi imzalayan yeni başbakan Herintsalama Rajaonarivelo’nun çevresinden bilgiyi doğruladığını duyurdu. Kararnamede, gönüllü olarak yabancı vatandaşlık alan bir Madagaskar vatandaşının ülke vatandaşlığını kaybettiğine dair yasaların dayanak olarak gösterildiği belirtildi. Rajoelina’nın Fransız vatandaşlığı, verildikten yaklaşık 10 yıl sonra ve Kasım 2023 seçimleri öncesinde ortaya çıkınca büyük bir skandala yol açmıştı. Bu durum, onun diskalifiye edilmesi çağrılarına neden olmuş, ancak muhalefet partilerinin boykot ettiği tartışmalı seçimleri kazanmasına engel olamamıştı.

Madagaskar'dan kaçtı