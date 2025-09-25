Fransa'nın siyasi tarihinde önemli bir figür olan eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, Paris Ceza Mahkemesi'nde görülen kritik Libya davasında mahkum edildi. Yıllardır süren ve uluslararası yankı uyandıran dava, Sarkozy'nin siyasi kariyerindeki en büyük hukuki mücadele olarak biliniyordu. Mahkeme heyeti, Sarkozy'yi "suç şebekesi kurma" suçundan suçlu bularak, eski Cumhurbaşkanına beş yıl hapis cezası verdi.

Yasadışı finansman iddiaları ve soruşturma süreci

Davanın temelini, Sarkozy'nin 2007 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına ilişkin iddialar oluşturuyordu. Soruşturmaya göre, Sarkozy'nin seçim kampanyasını finanse etmek amacıyla o dönemki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı mali destek aldığı öne sürülmüştü. Bu iddialar üzerine eski Cumhurbaşkanı hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturmada yöneltilen ana suçlamalar; seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlamak, yolsuzluk yapmak ve Libya kamu fonlarını gizlemek gibi ağır ithamlardı.

Sarkozy, soruşturma süresince tüm iddiaları reddetmiş ve masumiyetini savunmuştu. Ancak Paris Ceza Mahkemesi, uzun süren yargılama ve delil değerlendirme süreçlerinin ardından, yalnızca "suç şebekesi kurmaktan" mahkûmiyet kararı verdi. Mahkeme kararı gereğince, Sarkozy'ye beş yıl hapis cezası uygun görüldü.

Diğer suçlamalardan beraat etti, hukuki süreç devam ediyor

Mahkeme, Sarkozy aleyhine açılan diğer tüm suçlamalardan ise beraat kararı verdi. Buna rağmen, "suç şebekesi kurma" suçundan verilen mahkûmiyet, Sarkozy'nin adli siciline işlenecek önemli bir karar oldu. Fransa'da yüksek profilli bir eski devlet başkanının bu düzeyde bir cezaya çarptırılması, ülkenin adalet sistemi açısından da tarihi bir dönüm noktası olarak görülüyor. Sarkozy'nin ve avukatlarının karara itiraz ederek temyiz yoluna gitmesi beklenirken, hukuki süreçteki tüm gelişmeler uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam edecektir.