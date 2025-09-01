Son Mühür / Atakan Başpehlivan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Hasan Karal, denizlerin yalnızca balık değil, aynı zamanda Türkiye’nin geleceği açısından da stratejik bir kaynak olduğuna dikkat çekti.

"Bilimsel veriler ışığında adil düzenlemeler yapılmalı"

Karal, “Bilinçsiz avcılık hem balık stoklarını hem de denizlerimizin yarınlarını tehdit ediyor. Başta Karadeniz olmak üzere denizlerimizin bereketini gelecek nesillere aktarabilmek için bilimsel veriler ışığında adil düzenlemeler yapılmalı; hem denizlerimizi hem de balıkçımızı koruyan sürdürülebilir bir sistem kurulmalıdır. Bu dengeyi sağlamak devletin asli görevidir” sözleriyle uyarıda bulundu.

2025–2026 Su Ürünleri Av Sezonu’nun açılması nedeniyle bir mesaj yayımlayan Karal, “Vira Bismillah” diyerek denize açılan balıkçılara bereketli bir av sezonu diledi. Balıkçıların toplum ve ekonomi açısından vazgeçilmez bir role sahip olduğunu belirten Karal, “Alın teriyle dalgaları aşan cefakar balıkçılarımız, hem bölge ekonomisi hem de sofralarımız için vazgeçilmezdir. Rızkınız bol, yolunuz açık olsun. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına olsun” ifadelerini kullandı.

“Sürdürülebilirliği güvence altına alacak kalıcı adımlar atmalıdır"

Karal, balıkçılığın yalnızca bir meslek değil, aynı zamanda deniz kültürünün temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı. Sürdürülebilirlik ilkesine işaret eden Karal, şunları kaydetti:

“Ülkemizin dört bir yanında, Karadeniz’in hırçın dalgalarından Marmara’nın iç sularına, Ege’nin bereketli kıyılarından Akdeniz’in engin maviliklerine kadar binlerce balıkçımız alın teriyle dalgaları aşarak sofralarımıza bereket taşımaktadır. Ancak bugün balıkçılarımız artan yakıt maliyetleri, yüksek girdi fiyatları, belirsiz av politikaları ve iklim koşullarının yarattığı ek zorluklar nedeniyle her zamankinden daha ağır bir yükün altındadır.

Bu yükü tek başlarına taşımaları mümkün değildir. Devlet, tüm denizlerde rızkını arayan balıkçılarını yalnız bırakmamalı; maliyetleri hafifletecek, emeği koruyacak ve sürdürülebilirliği güvence altına alacak kalıcı adımlar atmalıdır. Çünkü denizlerimiz yalnızca balığın değil, aynı zamanda ülkemizin geleceğinin de kaynağıdır. Balıkçımızı korumak, sofralarımızın bereketini artırmakla birlikte, gelecek nesillerin hakkını da korumaktır. Bunun yolu bilimsel veriler ışığında hazırlanacak adil düzenlemelerden, bilinçli avcılığı teşvik eden, hem denizlerimizi hem de balıkçımızı güvence altına alan sürdürülebilir bir sistemden geçmektedir.”