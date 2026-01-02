Son Mühür- Eski AK Parti Eyyübiye İlçe Kadın Kolları Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nde bir dönem Kadın ve Aile Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevinde bulunan Hatice Tuba İnan’ın evinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ölüm nedeni araştırılıyor

Edinilen bilgilere göre, Hatice Tuba İnan’ın evinde hareketsiz halde bulunmasının ardından durum yetkililere bildirildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı ilk incelemenin ardından İnan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenaze Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı

İnan’ın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla cenazesi Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Burada yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ölüm nedenine ilişkin net bilgilere ulaşılması bekleniyor.

Resmi soruşturma başlatıldı

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından resmi soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Adli Tıp’tan çıkacak rapor doğrultusunda sürecin netlik kazanacağı belirtildi. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi’nden taziye mesajı

Hatice Tuba İnan’ın vefatının ardından Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yazılı bir taziye mesajı yayımlandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Belediyemizde bir dönem Daire Başkanlığı görevini yürüten, kıymetli çalışma arkadaşımız Hatice Tuba İnan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhumeye Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, sevenlerine ve Büyükşehir ailemize başsağlığı ve sabır diliyoruz.”