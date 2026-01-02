Son Mühür - Gazeteci Abdulkadir Selvi, “CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi?” başlıklı yazısında, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ndeki fotoğraf değişikliğini köşesine taşıdı.

''İmamoğlu gitti, Özgür Özel geldi...''

Selvi, Hürriyet gazetesinde bugün yayımlanan köşe yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde Atatürk’ün resmi kaldırılıp Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafı konulunca, “Atatürk’ün yerine İmamoğlu mu” diye eleştirmiştim. CHP’nin 6 ok’unun ve Atatürk’ün fotoğrafının yer aldığı pano kaldırılıp, İmamoğlu’nun büyük boy fotoğrafının ve isminin yer aldığı duvar panosu konulmuştu. Yanlışa yanlış dediğim gibi doğruya da doğru demeyi ilke edinmiş biriyim.

Gitti İmamoğlu, geldi Özgür Özel.

Bu eleştiriler karşılık bulmuş ki, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin arka planı değiştirildi. Ekrem İmamoğlu’nun resmi ve ismi kaldırıldı. Yeni arka planda Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi logosu ve Atatürk’ün fotoğrafı yeniden geldi.

Logonun altına ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in fotoğrafı konuldu. Doğru olan yapıldı. Logonun değiştirilip, Ekrem İmamoğlu yerine Özgür Özel’in fotoğrafının konulması ise CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi olacak tartışmasını yeniden alevlendirdi."