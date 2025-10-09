Son Mühür - Bir akaryakıt istasyonunda çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Polislik sınavında elendiğini belirten bir pompacı, kurye olduğu ifade edilen müşteriye, "Bilirsen yakıt ücreti almayacağım" diyerek sınavda sorulan bir soru yöneltti: “Atatürk’ün ilk beslediği evcil hayvanın adı nedir?”

Binlerce kez paylaşıldı

Soru karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan kurye, kameraya yansıyan tepkisinde, "Atatürk'ün evcil hayvanı mı varmış?" diyerek durumu ifade etti. O anlar cep telefonu kamerasına kaydedilirken, video kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı ve kullanıcılar arasında hem tartışmalara hem de esprili yorumlara yol açtı. Görüntülerde, pompacının soruyu sorma şekli ve kurye ile yaşanan kısa diyalog öne çıkarken, bazı izleyiciler bilgi düzeyine, bazıları ise pompacının sınav anısını hatırlatma tarzına odaklandı.